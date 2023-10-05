انت الان تتابع خبر رسمياً.. افتتاح أكاديمية ريال مدريد في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم في مقر الأكاديمية الكائن في مجمع ملعب الشعب الدولي حضوراً رسمياً وجماهيرياً كبيراً. وحضر الافتتاح كل من وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ورئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة خالد كبيان.



كما شهد حفل الافتتاح أيضاً حضور الكادر التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة خيسوس كاساس، فضلاً عن ممثلين من السفارة الإسبانية وإدارة ريال مدريد. كما شهد حفل الافتتاح أيضاً حضور الكادر التدريبي للمنتخب الوطني بقيادة خيسوس كاساس، فضلاً عن ممثلين من السفارة الإسبانية وإدارة ريال مدريد.

وكان رئيس رابطة مشجعي ريال مدريد في العراق واحد اعضاء ادارة الاكاديمية، زياد البيضاني قال في حديث سابق لـ الخليج 365، إن "إدارة نادي ريال مدريد، تعتزم افتتاح اكاديمية في العاصمة بغداد لتطوير وصقل المواهب الكروية العراقية".