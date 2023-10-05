انت الان تتابع خبر استذكار "كارثة الحمدانية" بعرض فني عراقي في باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الموسيقار العراقي نصير شمة، عن تقديم عرض فني في العاصمة الفرنسية باريس، تضمن استذكار "كارثة الحمدانية" في مدينة الموصل.



وقال شمة في تغريدة على منصة "اكس"، "يوم أمس، قدمنا موسيقى العراق بكل تنوعه في القاعة الكبرى بباريس، المقر الرئيسي لمنظمة اليونسكو. قامت الفرقة الوطنية بقيادة الفنان علاء مجيد بتقديم أحد أفضل عروضها، وبعد ذلك شاركت الفرقة حيث قدمت خمسة مؤلفات، من بينها عمل فني يستحضر أرواح كارثة الحمدانية".

وأضاف "بعد انتهاء عرض الموسيقى، استلمت المسرح فرقة "أنكيدو" التي قدمت أداءً راقصًا مستوحى من مدن العراق المتنوعة"، مشدداً بالقول "تجسد الفن صورة قوية وواضحة للتنوع الثقافي والفني الكبير في بلدنا، وحظيت هذه الفعالية بحضور جماهير رائعة وكبيرة".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع في (26 أيلول 2023)، داخل قاعة مناسبات في ‍‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وفاة وإصابة المئات.