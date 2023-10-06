شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر ونرفض أى إملاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية يسير بشكل حيادى وعادل وشفاف والهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مساحة واحدة وهناك حياد تام من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات خلال إدارتها للانتخابات الرئاسية.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه يتم متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية وتغطيتها من جانب الإعلام المحلى والدولى، ونرفض أي تدخل في الشأن الداخلى لمصر.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "بيان البرلمان الأوروبى تدخل سافر، ونرفض أي إملاءات وهذا تدخل مرفوض في الشأن المصرى، والجماعة الإرهابية وقوى الشر يروجون للشائعات والأكاذيب من أجل تشويه العملية الانتخابية".