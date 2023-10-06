ذكر محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر، في حديث لقناة "إم تي في"، أنّ "محافظات بأسرها تتخطى فيها أعداد السوريين أعداد المقيمين اللبنانيين فيها، وما نفع الوظيفة إذا كنت سأخسر بلدي ودولتي".
ولفت إلى أنّه "تتفاوت قدرات البلديات بين منطقة وأخرى، وكمحافظين شعرنا بالراحة بعد اجتماعنا مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أمس، وبالقرارات التي اتخذها اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر بشير خضر: محافظات بأسرها تتخطى فيها أعداد السوريين أعداد المقيمين اللبنانيين فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.