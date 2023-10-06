بشير خضر: محافظات بأسرها تتخطى فيها أعداد السوريين أعداد المقيمين اللبنانيين فيها

ذكر محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر، في حديث لقناة "إم تي في"، أنّ "محافظات بأسرها تتخطى فيها أعداد السوريين أعداد المقيمين اللبنانيين فيها، وما نفع الوظيفة إذا كنت سأخسر بلدي ودولتي".

ولفت إلى أنّه "تتفاوت قدرات البلديات بين منطقة وأخرى، وكمحافظين شعرنا بالراحة بعد اجتماعنا مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أمس، وبالقرارات التي اتخذها اليوم".