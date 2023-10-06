أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "عناصرًا من أمن الدولة تابعة لمكتب حاصبيا مرجعيون عملت على إزالة خيمة للنازحين السوريين قيد الانشاء في أرض زراعية خاصة لأحد أبناء بلدة ابوقمحة قضاء حاصبيا.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": عناصر من أمن الدولة عملت على إزالة خيمة للنازحين السوريين في بلدة ابوقمحة بقضاء حاصيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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