الحلبي: لم يطلب منّا أحد الدمج بين التلاميذ اللبنانيين والسوريين ولا قرار لدينا بذلك

ذكر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أن "الحل لمشكلة النزوح ليس بزيارة الى سوريا ولا نعرف السوري كيف يفكّر فهو لم يعط سره لأحد بعد، والمطلوب قرار لبناني موحّد.

وفي حديث لقناة "إم تي في"، أشار إلى أنه "لم يطلب منّا أحد الدمج بين التلاميذ اللبنانيين والسوريين ولا قرار لدينا بالدمج ودوام قبل الظهر هو للبنانيين وبعد الظهر للسوريين ولا تبديل في ​سياسة​ وزارة التربية".

وكشف الحلبي أنّه "يوجد 700 الف سوري بعمر الدراسة موجودون في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "الطلاب السوريون يتعلمون وفق المنهج اللبناني وتكاليف هذا التعليم مدفوعة من الجهات المانحة".