"الجديد": الجيش تدخل باشكال الدورة الذي وقع إثر حادث سير استنجد خلاله صاحب معمل خياطة عماله السوريين

أفادت قناة "الجديد"، بأن الاشكال في منطقة ‎الدورة سببه حادث سير وقع بين سائق دراجة نارية وصاحب معمل خياطة استنجد بعماله السوريين، وقد تطور الاشكال ما استدعى تدخل الجيش اللبناني".

وأوضحت أنه يوجد إنتشار كثيف للجيش اللبناني عند المداخل التى تؤدي إلى كنيسة مار مارون في منطقة ‎الدورة، ويعمل على ابعاد الشبان المتجمعين امام مدخل معمل الخياطة حيث وقع الاشكال بين لبنانيين وسوريين، وذلك افساحاً في المجال لاخلاء المبنى من السوريين.

هذا، وأكّدت القناة أنّ الجيش عمل على اخلاء السوريين من معمل الخياطة في منطقة الدورة، حيث وقع الاشكال بين سوريين ولبنانيين.