شكرا لقرائتكم خبر عن 116قتيلاً في هجوم إرهابي استهدف كلية عسكرية سورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

سقط 116 قتيلاً على الأقل في هجوم إرهابي بمسيرات استهدف، الخميس، الكلية الحربية في مدينة حمص السورية، بعد اختتام حفل تخريج ضباط، فيما تشير التقارير إلى أن الحصيلة مرشحة للزيادة بسبب كثرة الإصابات.

وأكد الجيش السوري، في بيان، أنه يعتبر «هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد دمشق أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت». وتحدثت وسائل إعلام عن وجود عشرات الإصابات بينهم حالات خطرة.

وأفادت وسائل إعلام بأن وزير الدفاع السوري علي عباس، كان حاضراً في حفل تخرج الضباط في الكلية الحربية الذي تعرض للاستهداف، مشيرة إلى أن وزير الدفاع ومحافظ حمص كانا حاضرين خلال حفل التخرج، مؤكدة أن الاستهداف وقع عقب مغادرتهما.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية، إنه «إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري، قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة، ظهر الخميس، باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة».

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع عشرات الجرحى، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أكثر من ستين شخصاً في الهجوم «بينهم عسكريون وتسعة مدنيين على الاقل».

وذكرت وكالة «تاس» الروسية في وقت سابق، أن عدد القتلى ارتفع إلى 54 قتيلاً، وذكر التلفزيون السوري أن أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين.

وكانت مصادر محلية قد قالت في وقت سابق إن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين من الكلية الحربية في حمص إلى المستشفى العسكري بعد استهدافها بمسيرة أثناء مراسم تخريج الطلاب الضباط.