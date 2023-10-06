شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إشادته بمقاتل نازي.. بوتين يصف رئيس البرلمان الكندي السابق ب«الأحمق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

وصف فلاديمير بوتين، الخميس، رئيس البرلمان الكندي السابق أنتوني روتا، بأنه «أحمق»، بعدما أشاد برجل أوكراني - كندي يبلغ 98 عاماً عمل في صفوف النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وحظي المقاتل النازي السابق ياروسلاف هونكا بتصفيق البرلمانيين الكنديين، ورئيس الوزراء جاستن ترودو، والرئيس الأوكراني الزائر فولوديمير زيلينسكي، الذين لم يكونوا على علم بماضيه.

وفي مواجهة الفضيحة، استقال روتا من منصبه، فيما قدّم ترودو اعتذاراً. وقال بوتين أمام منتدى فالداي السياسي في روسيا، الخميس، إن روتا كان يجب أن يكون على علم بماضي ياروسلاف هونكا عندما قدّمه على أنه أوكراني قاتل ضد الروس خلال الحرب العالمية.

وأضاف بوتين: «إذا قال رئيس البرلمان الكندي إن هذا النازي الكندي الأوكراني قاتل ضد الروس فلا يمكن إلا أن يستنتج أنه قاتل إلى جانب هتلر، وليس إلى جانب وطنه كندا». وتابع: «إذا كان لا يعرف أن هتلر ومجرميه قاتلوا روسيا في الحرب فهو أحمق».

وأردف: «وإذا كان يعلم أن هذا الرجل قاتل إلى جانب هتلر ووصفه بأنه بطل كندي فهو نذل». وتابع: «إنه أمر مثير للاشمئزاز للغاية أن الجميع صفّق لهذا النازي، وخصوصاً رئيس أوكرانيا، الذي تجري في عروقه دماء يهودية».

وأضاف: «وقف رئيس أوكرانيا وصفّق لنازي قتل يهوداً. أليست هذه علامة على تغلغل النازية في أوكرانيا؟»