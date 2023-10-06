شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤول: كوريا الشمالية توقف مفاعلاً نووياً لاستخراج وقود لصنع أسلحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - رويترز

أعلنت كوريا الجنوبية، أن جارتها الشمالية أوقفت المفاعل النووي في مجمعها النووي الرئيسي ربما لاستخراج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع الأسلحة عن طريق إعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك.

ونقلت صحيفة «دونجا إلبو» عن مصدر حكومي القول، إنه وفقاً لتقييم استخباراتي أجرته السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية، فإن تشغيل المفاعل النووي الذي تبلغ طاقته 5 ميغاوات في مجمع يونجبيون النووي تم تعليقه منذ أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتابعت الصحيفة: «تعتقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن هذا قد يكون مؤشراً على إجراء أعمال إعادة معالجة للحصول على بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة». ونقلت الصحيفة عن المصدر الحكومي قوله: «إن احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية ليس مستبعداً»، من دون الخوض في تفاصيل.

وإعادة معالجة قضبان الوقود المستهلك التي تتم إزالتها من مفاعل نووي هي خطوة يتم اتخاذها قبل استخراج البلوتونيوم. ومجمع يونجبيون النووي هو المصدر الرئيسي لكوريا الشمالية للبلوتونيوم الذي من المحتمل أن تستخدمه في صنع أسلحة نووية.

وتشغل كوريا الشمالية كذلك منشآت لتخصيب اليورانيوم، وهو مصدر منفصل للمواد التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة النووية.