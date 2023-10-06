شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر سفينة شحن تركية جراء لغم في البحر الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أعلنت مصادر بحريّة وأمنية، أن سفينة شحن ترفع العلم التركي اصطدمت بلغم، الخميس، في البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا وتعرضت لأضرار طفيفة، لكن الطاقم بخير.

وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، إن السفينة اصطدمت بلغم بحري على بعد 11 ميلاً بحرياً شمالي سولينا، في رومانيا، قرب مدخل قناة سولينا.

وأضافت في مذكرة: «ورد أن السفينة تعرضت لانفجار في نحو الساعة 0920 بتوقيت غرينتش. توقفت السفينة لفترة قصيرة لتقييم الأضرار». وتابعت: «استأنفت السفينة الإبحار في الساعة 1210»، مضيفة أنه لم يجر الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت «أمبري» إن الحادث وقع في اليوم نفسه الذي أبلغت فيه الشركة عملاءها باحتمال نشر البحرية الروسية ألغاماً بحرية إضافية لإحباط صادرات الحبوب الأوكرانية.

وهذه واحدة من أولى الحوادث منذ بضعة أشهر تصطدم فيها سفينة بلغم بحري. وتصنف شركات التأمين منطقة البحر الأسود منطقة عالية الخطورة، ولا تزال الألغام العائمة تشكل خطراً.

وأكد مصدر في الحكومة الأوكرانية، أن سفينة اصطدمت بلغم، مضيفاً أنه «من المحتمل أن يكون لغماً من الحرب العالمية الثانية، أو الألغام التي تُركت هناك العام الماضي».

وانسحبت روسيا في يوليو/ تموز من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة يسمح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر ممر آمن.

ومنذ ذلك الحين، أنشأت أوكرانيا «ممراً إنسانياً» مؤقتاً لسفن الشحن، وغادرت عدة سفن الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود منذ أغسطس/ آب.