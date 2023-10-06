ندوات بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر بكليات جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها وتعريفهم بقيمة هذا النصر الذي أعاد لمصر كامل ترابها الوطنى، وللأمة كرامتها وعزتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حرب أكتوبر المجيدة فريدة من نوعها حيث أعطت درسًا نموذجيًا يُحتذى به في فنون الحرب والمعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة التي استخلصت العبر والدروس واستخدمت عنصر المفاجأة، مؤكدًا أن جيش مصر العظيم قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحد الاقتراب من أراضينا، لافتًا أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا.

وتتضمن فعاليات الجامعة عدة ندوات ومسابقات تنظمها الكليات، ففي كلية الإعلام ستعقد ندوة تحت عنوان "نصر أكتوبر .. خمسون عامًا من صيحة العبور لصحوة العمل"، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر بحضور المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج، والإعلامي خالد سعد في حوار مفتوح مع الطلاب حول أسرار ملحمة حرب أكتوبر، بالإضافة إلى إقامة معرض عن انتصارات أكتوبر يتضمن العديد من الرسومات والمشغولات اليدوية المتعلقة بالحرب.

وفي كلية الآداب سيتم تنظيم العديد من الأنشطة تحت عنوان "أجيال في طريق النصر: حتى لا ننسي"، وتتضمن عقد 4 ندوات، وهي "حرب الوعي حرب 73 نموذجًا" وذلك يوم الاثنين 9 أكتوبر، وندوة "تحرير سيناء بين الحرب والسلام" يوم الأربعاء 11 أكتوبر، وندوة تحت عنوان "بطولات في طريق النصر "فيلم الممر" يوم الأحد 15 أكتوبر، بالإضافة إلى تنظيم ندوة حول "دور الجامعة في حرب أكتوبر"، و "حرب أكتوبر في الوجدان المصري".

وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، سيتم تنظيم العديد من الفعاليات على مدار شهر أكتوبر تشمل 3 ندوات بعنوان "تحرير سيناء ما بين الحرب والسلام، والتخطيط الاستراتيجي في حرب أكتوبر، ودور القوات الجوية في حرب أكتوبر : التحديات والبطولات، ويحاضر فيها نخبه من الخبراء العسكريين، إلى جانب تنظيم الكلية لماراثون جري ودراجات، ومعرض فني حول الحرب، وتنظيم زيارة لبانوراما أكتوبر، وتنظيم مسابقة ثقافية حول أهمية نصر أكتوبر، ومسابقة حول أفضل لوجو لرؤية مصر 2030 مستوحاه من نصر أكتوبر، بالإضافة إلى عرض أفلام حول انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتنظم كلية طب الفم والأسنان على مدار العام قوافل طبية وعلاجية للمحاربين القدامى، حيث تقوم بتوقع الكشف الطبي عليهم، وتوفير الأدوية والمستلزمات الخاصة بصحه الفم والأسنان بالمجان.

كما تنظم كلية التربية النوعية، معرضا حول حرب أكتوبر، ويوم رياضي، وندوة حول الحرب، وتشمل احتفالات كلية العلاج الطبيعي، تنظيم ندوة بعنوان "روح أكتوبر .. الإبداع يهزم التحديات"، وذلك يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر.

كما تنظم كلية الحقوق عددا من الأنشطة والفعاليات في إطار احتفال الكلية بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة تتضمن معرضا للوحات الفنية، وحفلا للكورال، وتنظيم يوم رياضي، وندوة حول الحرب.

ونظمت كلية الحاسبات والمعلومات، ندوة بعنوان "الأمن السيبراني أحد ركائز الأمن القومي في عصرنا الحديث" حاضر فيها اللواء الدكتور صلاح الدين عبد الكريم الجسمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والمستشار الأكاديمي للأكاديمية العسكرية المصرية.

وتتضمن احتفالات كلية الزراعة، تنظيم الاحتفالات الفنية، وتنظيم يوم رياضي، ومسابقة للفن التشكيلي للأعمال التي تخلد نصر أكتوبر، ومسابقات لمجلات حائط تضم صورت ومقالات حول نصر أكتوبر، وتنظيم ندوة حول أحداث الحرب، وعرض أفلام تسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة، كما تنظم كلية طب بيطري ندوة عن انتصارات أكتوبر بالإضافة إلى تنظيم مسابقة لعمل بحث علمي حول " أهمية الدور العلمي والتكنولوجي لإحراز انتصار أكتوبر المجيد"، ومسابقات للفنون التشكيلية في موضوعات التصوير الزيتي والرسم والتصوير الفوتوغرافي والاشغال اليدوية المجسمة.

وتنظم كلية الصيدلة مجموعة من الأنشطة والفعاليات من أبرزها ندوة تثقيفية حول حرب أكتوبر، وتكريم أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في الحرب، وتنظيم مجلة حائط ومعرض فني ومعرض فنون تشكيلية حول الحرب، وإعداد فيلم تسجيلي ومطبوعات حول حرب أكتوبر وإنجازات ما بعد املحرب، وتنظيم يوم رياضي ومسابقات رياضية في كرة القدم وتنس الطاولة والشطرنج.