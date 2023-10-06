متحدث "حماة وطن": بيان البرلمان الأوروبي لا يمت للآداب البرلمانية بأي صلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة وطن، على بيان البرلمان الأوروبي المغلوط قائلا: ما صدر من البرلمان الأوروبي لا يمت للسياسة أو الآداب البرلمانية بأي صلة، إذ أن كل دولة في العالم لها سيادتها، ومصر دولة ذات سيادة، ومرفوض كل الرفض أن يتدخل أحد في سيادتها أو يملي عليها ما تقدم.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، أن ما قامت به الدولة المصرية، وما تقوم به على الدوام، وما تحرص عليه القيادة السياسية أن لكل مصري الحق في المواطنة، وهذا ما نص عليه الدستور المصري، وهذا ما أقرته القيادة السياسية، وما أصدر في سبتمبر 2021 بما يخص استراتيجية حقوق الإنسان في الدولة المصرية.

وتابع: "عصا حقوق الإنسان الذي كان تُرفع على مصر من آن لآخر لم تكن موجودة، ومصر تعي تماما ما تفعله، والرئيس السيسي صرح في مؤتمر حكاية وطن أنه يريد مشاركة الجميع".

واستكمل، أن الرئيس حريص على مشاركة المصريين في الاستحقاق الدستوري المقبل، معلقا: "بماذا تسمون حديث الرئيس؟، الخطاب الموجه للدولة المصرية لا تحتاج هذا الأمر، ومصر أكبر من ذلك".