نائب: البرلمان المصري سيكون له وقفة تجاه بيان نظيره الأوروبي المغلوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، على بيان البرلمان الأوروبي المغلوط بشأن مصر قائلا إنه لا ينكر أحد حجم الإنجازات الكبيرة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي من تطور وبنية تحتية، ونقلة كبيرة يعترف بها العالم أجمع

وأضاف عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، أن البرلمان المصري سيكون له وقفة تجاه ما حدث من البرلمان الأوروبي، وسيكون هناك رد على هذا البيان، مطالبًا بأن يصدر البرلمان المصري بيانا للرد على هذا البيان الذي يحمل العديد من الأكاذيب.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ما يحدث في الوقت الحالي هو أن دول الغرب التي لا تريد الخير للدولة المصرية وتبحث عن تدميرها واختراقها بكل السبل تشعر بفشلها الذريع بأنها لم تنجح في تحقيق ما تريده من أطماع في مصر.

ووصف النائب البرلماني بيان البرلمان الأوروبي بـ السافر والهزلي، متابعًا: برغم التكرار دائما لم ينجحوا في الانتصار في كل ادعاءاتهم وشائعاتهم التي يحاولون ترويجها لكسب أدمغة وعقول البسطاء.