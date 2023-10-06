متحدث الري: كمية مياه الأمطار المتجمعة خلف سد إسماعيل بمرسى مطروح تصل إلى 175 ألف متر مكعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن كمية الماء والأمطار التي سقطت في مرسى مطروح كانت متوسطة إلى غزيرة، وأن كمية المياه التي تم حسابها فقط في سد إسماعيل، وهو أحد السدود ومنشآت الحماية التي أنشئت الوزارة، تصل إلى 175 ألف متر مكعب.

وأضاف غانم، خلال مداخله هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهدف من هذه السدود هو تحمل الصدمة في حالة الأمطار الغزيرة أو السيول وحجز المياه خلفها، مؤكدا ان هذا الاجراء الاستباقي حمى منازل وبيوت مطروح من نزول هذه الكميات الهائلة من المياه إليها.

وأشار متحدث وزارة الري والموارد المائية، إلى أن أماكن سقوط الأمطار وكمياتها تتغير من وقت لآخر بسبب التغيرات المناخية، التي أصبحت واقعا نعيشه، الا ان المخرات قائمة من قبل، وقادرة على استيعاب تغيرات كميات الأمطار.