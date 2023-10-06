"المنشآت الفندقية" تعلن تطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع كندا في تأشيرات الدخول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب الكندي فيما يخص تأشيرات الدخول.

وأضاف عاقل، وفقًا لمنشور عممته غرفة المنشآت الفندقية لجميع الفنادق، أنه ورد إلى الغرفة ما يفيد أنه طبقًا لوزارة الخارجية المصرية، سوف يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب الكندي فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول إلى جمهورية مصر العربية.

وأوضح أنه تم تطبيق ذلك اعتبارًا من بداية أكتوبر 2023، إذا تم إيقاف منح التأشيرات الإضطرارية للمواطنين الكنديين عند الوصول إلى المطارات والمنافذ، وإيقاف منظومة التأشيرات الإلكترونية E- Visa، لحاملي الجنسية الكندية، على أن يتم منح تأشيرات دخول مسبقة للمواطنين الكنديين من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج وفقًا لمحددات العمل بالمثل.

وتابع أن المواطنين الكنديين الحاصلين على تأشيرات إلكترونية صادرة قبل الأول من أكتوبر 2023، سوف يصرح لهم بالدخول لجمهورية مصر العربية طوال فترة سريان التأشيرة، حتى وإن امتدت إلى ما بعد تاريخ الأول من أكتوبر 2023.

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