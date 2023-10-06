أستاذ تاريخ: نصر أكتوبر وضع العالم العربي على الخريطة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر، إن حرب أكتوبر بمثابة عودة الروح لمصر والعالم العربي بأكمله.

وتابع عفيفي خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القرن العشرين لم يشهد أي انتصارات للعالم العربي سوى حرب أكتوبر، فأصبح هذا العمل بطولة للجيش المصري والسوري، إضافة لتكاتف الدول العربية وقرار حظر البترول".

وأشار أستاذ التاريخ المعاصر، إلى أن حجم اهتمام اليابان بالدول العربية اختلف بعد نصر أكتوبر، فقررت تخصيص أقسام بالجامعات، لدراسة كل ما عربي، وفتح الباب أمام البعثات العربية.