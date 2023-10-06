شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط الحفاظ على بيانات بقانون تقنية المعلومات وعدم الالتزام بجمعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، غرامة لكل مقدم خدمة لم يلتزم بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يومًا متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها، لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود.

وفيما يلى نستعرض الالتزامات المنصوص عليها في القانون والتي يؤدي عدم الالتزام بها لتوقيع الغرامة السابقة.

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي:

- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يومًا متصلة. وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتي:

( أ ) البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.

(ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة.

(جـ) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال.

(د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.

(هـ) أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.