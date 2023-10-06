شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أبناء مصر يرفض بيان البرلمان الأوروبى: تدخل سافر فى الشأن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، على بيان البرلمان الأوروبي الذي صدر في جلسته اليوم الخميس حول انتخابات الرئاسة، بأنه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، معلقًا: "تدخل مرفوض ويهدف إلى نشر أكاذيب مضللة".

وقال المهندس مدحت بركات، إن بيان البرلمان الأوروبي اليوم جاء لتعكير صفو العرس والاستحقاق الدستوري الذي تقبل عليه الدولة المصرية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، كما أنه يأتي في وقت يحتفل فيه المصريون جميعًا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر، أن بيان البرلمان الأوروبي يطالب بعدم ملاحقة المعارضة والإفراج عن متهم في قضية سب وقذف، معلقا: "كيف يتدخل البرلمان الأوروبي إلى هذا الحد ويشكك في نزاهة القضاء المصري؟.. غير مقبول تمامًا ويجب على الجميع احترام استقلال الدولة المصرية.

وتابع المهندس مدحت بركات بأن البرلمان الأوروبي يستهدف تضليل الرأي العام، حيث إنه يضم أكاذيب ومعلومات مضللة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية تديرها جهة مستقلة وهي الهيئة الوطنية للانتخابات.