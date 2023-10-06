شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - موعد مباراة ليفربول القادمة ضد برايتون في الدوري الانجليزي 2023/2024 والقنوات الناقلة من أكثر الأمور التي يبحث عنها جماهير كرة القدم ومشجعي الريدز ومحمد صلاح في الوطن العربي، حيث سيخوض الليفر ثامن مواجهاته في الدوري الانجليزي أمام برايتون الأحد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد مرور سبع جولات، خلف مانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال.

وحرصًا من الخليج 365 سبورت، على تقديم أخر أخبار كرة القدم ومواعيد المباريات، سنقدم لكم في السطور التالية موعد مباراة ليفربول القادمة ضد برايتون في الدوري الانجليزي 2023/2024، بالإضافة إلى ترددات القنوات الناقلة للقاء.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد برايتون في الدوري الانجليزي 2023/2024

وعن موعد مباراة ليفربول القادمة ضد برايتون في الدوري الانجليزي 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي ضيفًا ثقيلًا علي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون في المباراة التي ستقام على ملعب ستاد أمريكان اكسبريس يوم الأحد المقبل والموافق 8 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي.

وستنطلق مباراة ليفربول القادمة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون في تمام الساعة 16:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، الأردن، اليمن، البحرين، والساعة 17:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 15:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 14:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

أما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي، تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات بطولة الدوري الانجليزي عبر قنواتها المشفرة، كما تتيح خدمات مشاهدة البث المباشر للمباريات عبر الإنترنت، من خلال موقع وتطبيق بين كونكت.

جدير بالذكر أن ليفربول سقط في فخ الهزيمة يوم السبت الماضي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام في الدوري الإنجليزي، ولكن كان للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول هدفًا صحيحًا تم إلغاؤه، وقد اعتذرت رابطة الحكام بادلوري الإنجليزي لفريق الريدز عما حدث في مباراة الدوري، كما أعلنت إيقاف حكم الفيديو.