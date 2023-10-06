مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب نابلس. وأوضحت الوزارة أنّ هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها بمقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). من جانبه، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ "قواتنا أطلقت النار على الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار في حوارة سابقا". وذكر الجيش الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني قام بإطلاق النار صوب مركبة للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

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