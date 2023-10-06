البنتاغون أكّد إسقاط مسيّرة تركية في سوريا: لا مؤشر على استهداف تركيا قواتنا عمدًا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الجنرال بات رايدر، أن طائرة ‏أميركية من طراز "إف-16" أسقطت طائرة تركية دون طيار في سوريا، لكنه ذكر أنه لا يوجد ما يشير ‏إلى أن تركيا تستهدف عمدا القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة.‏

وخلال مؤتمر صحفي، اعتبر أنه "حادث مؤسف، لكن ليس لدينا ما يشير إلى أن تركيا كانت تستهدف عمدا القوات الأميركية".

وأوضح أن "طائرة تركية دون طيار كانت متجهة نحو موقع القوات الأميركية، و"القادة الأمريكيون قيّموا هذه الطائرة، التي اقتربت لمسافة نصف كيلومتر من القوات الأمريكية، باعتبارها تهديدا محتملا".

وذكر رايدر أنه "ردا على التهديد المتصور، تم نشر مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16" لاحقا للاشتباك مع الطائرة دون طيار التركية دفاعا عن النفس"، مؤكدّا أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أجرى محادثات مع نظيره التركي، بعد الحادث، وشددا على التنسيق المستمر بين بلديهما.

وفي وقت سابق، نفى مصدر في وزارة الدفاع التركية، أن تكون المسيّرة تابعة للقوات التركية.