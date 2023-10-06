"سبوتنيك": قصف مدفعي كثيف للجيش السوري على مواقع المسلحين في ريفي حماة وإدلب

شهدت عدة محاور في ريفي إدلب وحماة في سوريا، قصفا مدفعيا وصاروخيا كثيفا من قبل الجيش السوري استهدف مواقع تابعة لمسلحي "أنصار التوحيد" و"حراس الدين" و"الحزب الإسلامي التركستاني" و"هيئة تحرير الشام" الواجهة الحالية لتنظيم "النصرة" الإرهابي في إدلب، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأفاد مصدر ميداني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" أنّ "الجيش السوري تعامل مع بنك أهداف تابع للتنظيمات المسلحة على محور كنصفرة وسفوهن والبارة وحرش بنين وسرمين و دير سنبل جنوب إدلب وآفس ومعرة النعسان شمال إدلب وعدة مواقع أخرى بمحيط مدينة جسر الشغور غرب إدلب".

وأكّد المصدر أن هذه الاستهدافات تأتي بعد تقاطع معلومات استخباراتية بالتعاون مع طائرات الاستطلاع الروسية، حيث تم تدمير ما يقارب 50 مقرا للمسلحين والمعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 80 مسلحاً.

ويأتي هذا الامر بعد الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، حيث أعلن وزير الصحة السوري حسين الغباش أن الحصيلة الأولية لاستهداف الكلية الحربية في حمص بلغت 80 قتيلا و240 جريحا، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية- سانا.

وذكر الغباش، في تصريح للصحفيين، أن "العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى مقتل 80 شخصا و240 مصاباً بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية".

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية السورية كلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الاعتداء، متوعدة التنظيمات الإرهابية بالرد.

وكانت طائرات مسيرة انفجرت في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس، مكان الحفل.