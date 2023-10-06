علي خليل: نستنكر الجريمة الإرهابية واستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في ‎حمص

أشار عن رئيس لجنة "الأُخوّة والصداقة البرلمانية اللبنانية- السورية" النائب علي حسن خليل، إلى "أننا نستنكر وندين بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي أدت الى سفك الدم السوري، من خلال إستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في ‎حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة".

ولفت إلى أنّ "هذا الإرهاب الموصوف وغير المسبوق لم يوفر حتى النساء والأطفال ولم يميز بين مدني وعسكري...فكان منهم الشهيد والجريح على درب الجلجلة. وكل التعازي للقيادة السورية وللشعب الشقيق والجيش والقوات المسلحة بالشهداء...وكلنا ثقة بأن المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي سيحاسبون على ما إقترفت أيديهم على يد أبطال الجيش العربي السوري".