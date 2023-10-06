شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أرسنال في الدوري الانجليزي 2023/2024 والقنوات الناقلة من أكثر الأمور التي يبحث عنها جماهير كرة القدم في الوطن العربي، حيث سيخوض مانشستر سيتي ثامن مواجهاته في الدوري الانجليزي أمام أرسنال الأحد.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد مرور سبع جولات، ومن خلفه توتنهام وأرسنال وليفربول.

وحرصًا من الخليج 365 سبورت، على تقديم أخر أخبار كرة القدم ومواعيد المباريات، سنقدم لكم في السطور التالية موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أرسنال في الدوري الانجليزي 2023/2024، بالإضافة إلى ترددات القنوات الناقلة للقاء.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أرسنال في الدوري الانجليزي 2023/2024

وعن موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أرسنال في الدوري الانجليزي 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الانجليزي ضيفًا على ملعب ستاد الامارات يوم الأحد المقبل والموافق 8 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي.

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أرسنال في تمام الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، الأردن، اليمن، البحرين، والساعة 19:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 17:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 16:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

أما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الانجليزي، تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات بطولة الدوري الانجليزي عبر قنواتها المشفرة، كما تتيح خدمات مشاهدة البث المباشر للمباريات عبر الإنترنت، من خلال موقع وتطبيق بين كونكت.