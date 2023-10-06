الحاج: لإلقاء القبض على السوريين مسببي إشكال الدورة وإجراء مسح شامل للمنطقة ومحيطها

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "متابعةً لإشكال منطقة ​الدورة​ في المتن، الّذي تسبّب به عدد من الشبّان السّوريّين القاطنين في المنطقة، تواصلت مع ​قيادة الجيش​ طالبًا إلقاء القبض على السّوريّين الّذين سبّبوا الإشكال، وإجراء مسح شامل لكلّ منطقة الدورة- البوشرية- السد- الجديدة- سن الفيل- النبعة- برج حمود".

وكان قد أدّى الإشكال الّذي وقع في منطقة الدورة بين شبّان من النّازحين سوريّين وآخرين لبنانيّين، بالقرب من كنيسة مار مارون مساء أمس، إلى سقوط عدد من الجرحى من الجانبين.