اليونيسيف: الكوارث المناخية أدت إلى نزوح 43.1 مليون طفل في الأعوام الخمسة الأخيرة

حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، من أن "الأحداث الجوية القاسية الناجمة عن تغير المناخ، بدءًا من الفيضانات والعواصف إلى الجفاف والحرائق البرية، تسببت في نزوح 43.1 مليون طفل في الفترة من 2016 إلى 2021، معتبرًا أنه لم يُولَ اهتمام كافٍ لضحاياها".

واشار الى إن "تقديرات جزئية تظهر أن الفيضانات المرتبطة بفيضان الأنهار وحدها قد تؤدي إلى نزوح 96 مليون طفل في الـ30 عامًا القادمة، بينما يمكن أن تتسبب الرياح الدورية في نزوح 10.3 مليون طفل"، لافتا إلى أن "95٪ من عمليات النزوح كانت ناتجة عن الفيضانات والعواصف".

وتعكس البيانات عدد عمليات النزوح وليس عدد الأطفال المتأثرين، حيث يمكن أن يتم نزوح نفس الطفل أكثر من مرة.

وتشير الأرقام إلى عدم وجود تمييز بين الذين تم إخلاؤهم احترازيًا قبل حدوث حدث جوي، وبين الذين تم تهجيرهم بعد وقوع الكارثة.

ويدعو اليونيسيف القادة العالميين إلى تناول هذه القضية في قمة المناخ "كوب 28" في دبي بالإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني وكانون الأول.