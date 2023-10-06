زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب جزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة

أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن "زلزالا بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة"، موضحة انه "تم تسجيل الهزة الأرضية عند الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي (04:31 بتوقيت موسكو)"، مشيرة إلى أن "مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة".

وضرب زلزال يوم أمس بقوة 6.6 ريختر جنوب جزر إيزو اليابانية، وحذرت السلطات من حدوث تسونامي، وحثت السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، وعادة ما تتعرض اليابان لهزات أرضية عنيفة كان أسوأها زلزال كانتو الذي وقع عام 1923 وبلغت قوته نحو 8 درجات ريختر وأودى بحياة أكثر من 140 ألف شخص.