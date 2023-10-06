"واشنطن بوست": البيت الأبيض بدأ التخطيط لاجتماع محتمل بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني

افادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها، ان بدأ البيت الأبيض التخطيط لاجتماع محتمل بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ في تشرين الثاني المقبل في كاليفورنيا.

وأشار المصدر إلى أنه "يقدر احتمالات اللقاء الشخصي بين بايدن وشي في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك" التي ستعقد الشهر المقبل في سان فرانسيسكو، بأنها "قوية". وحسب "واشنطن بوست"، فإنه تحضيرا لهذا الاجتماع، قد يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي واشنطن في الأسابيع المقبلة.

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أنه "في حالة انعقاد هذا اللقاء الشخصي، سيكون الأول بين الزعيمين الأميركي والصيني منذ المفاوضات التي أجرياها على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في تشرين الثاني 2022.