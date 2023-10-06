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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزراً يابانية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر يضرب جزيرة تانيمبار الإندونيسية

الخليج 365 - متابعات

وقعت هزة أرضية عنيفة بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر اليوم (الجمعة)، في مجموعة جزر إيزو البركانية القريبة من العاصمة اليابانية طوكيو.

وحدد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند خط عرض 30.04 درجة شمالاً وخط طول 140.00 درجة شرقاً.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من حدوث تسونامي عقب الزلزال، والذي يأتي على شكل أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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