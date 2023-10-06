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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزراً يابانية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
وقعت هزة أرضية عنيفة بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر اليوم (الجمعة)، في مجموعة جزر إيزو البركانية القريبة من العاصمة اليابانية طوكيو.
وحدد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند خط عرض 30.04 درجة شمالاً وخط طول 140.00 درجة شرقاً.
وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من حدوث تسونامي عقب الزلزال، والذي يأتي على شكل أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد.