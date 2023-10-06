زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزراً يابانية

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من حدوث تسونامي عقب الزلزال، والذي يأتي على شكل أمواج يصل ارتفاعها إلى متر واحد.

محمد يوسف

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