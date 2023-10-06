شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى المسيرات التركية بريف الحسكة السوري إلى 10 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفع عدد الاستهدافات الجوية التركية في سوريا، خلال أمس الخميس إلى 11، بطائرات مسيرة وحربية، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 5.

وأعلن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي الكردية أمس الخميس مقتل ستة من أعضائها واثنين من المدنيين في هجمات جوية تركية بشمال شرق سوريا.

وقال المركز في بيان إن أكثر من 15 طائرة مسيرة اخترقت أجواء شمال شرق سوريا واستهدفت العديد من النقاط والبنى التحتية والمنشآت الخدمية ومحطات الوقود والنفط “ما أسفر عن وقوع جرحى وضحايا”.

ودعا المركز في بيانه كافة مكونات الشعب إلى “التكاتف والوحدة كما حصل في كل المراحل السابقة”.

وكان شخصان من عمال التحصينات العسكرية “الأنفاق” قتلا باستهداف مسيرة تركية لدراجة نارية كانا يستقلانها على طريق في قرية جلبية بريف عين العرب (كوباني) في سوريا.

كما استهدفت مسيّرة تركية ورشة تصليح سيارات في قرية “قصف” جنوب غربي ناحية صرين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

واستهدف “التحالف الدولي” طائرة مسيرة بيرقدار تركية، بعد اقترابها من أجواء قاعدة تل بيدر في ريف الحسكة، صباح اليوم، وسقط حطام الطائرة قرب قرية عب الناقة قرب تل تمر.

وقتل 6 أشخاص وأصيب 2 آخران، باستهداف جوي نفذته طائرة مسيرة تركية على موقع عسكري في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي في سوريا.

ويرتفع بذلك عدد الاستهدافات الجوية، خلال اليوم الخميس إلى 9 مرات، بطائرات مسيرة وحربية، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد أن شخصين قتلا نتيجة استهداف طائرة تركية سيارة أثناء تفقد نقطة الإنشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم بريف الحسكة ، بعد القصف التركي الأول.

وبحسب ما ذكره موقع “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، جددت الطائرات التركية استهدافها لمناطق “الإدارة الذاتية”، حيث قصفت بثلاث ضربات مواقع غرب مخيم واشوكاني في ريف الحسكة.

واستهدفت طائرة تركية للمرة الثانية خلال نحو ساعتين، سيارة عند نقطة الإنشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم بريف الحسكة.

وقصفت طائرة تركية المنطقة الصناعية “رحبة عسكرية” عند مفرق الدرباسية-تل تمر-الحسكة شمال غربي الحسكة، كما استهدفت منشأة لـ”قسد” بالقرب في منطقة مشيرفة على طريق الدرباسية القديم، مما أدى إلى احتراق صهريج مازوت وإصابة 3 عمال.

ويأتي ذلك، بعد تهديدات وزير الخارجية التركي، حيث صرح أمس: “من الآن فصاعدا كافة البنى التحتية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية” وفقا لـ “العربية”.

ويوم أمس، دوت انفجارات في قرية صفيا التابعة لمدينة الحسكة، نتيجة استهداف مسيرة تركية لمعمل القرميد على طريق عام الحسكة-القامشلي، الذي تتخذه قوات سوريا الديمقراطية ثكنة عسكرية لها، بالتوازي مع ذلك، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.