مصادر "النشرة": وفد من حزب الله زار الدوحة وبحث مع المسؤولين القطريين الملف الرئاسي

أفادت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، بأن وفداً من "حزب الله" زار العاصمة القطرية الدوحة مؤخّرًا، وإلتقى جهات في الخارجيّة القطريّة إلى جانب مسؤول أمني رفيع المستوى.

وبحسب المعلومات، فإن الملف الأساسي الّذي طرح خلال هذه الزيارة، هو الإستحقاق الرئاسي، إلى جانب بعض الملفات الإقليمية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الملف الرئاسي يشهد، منذ فترة غير قصيرة، حراكاً قطرياً لافتاً، تزايد في الفترة الماضية، من خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد القطري جاسم بن فهد آل الثاني، التي من المفترض أن تكون تمهيدية لزيارة أخرى، سيقوم بها وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي في الفترة المقبلة.