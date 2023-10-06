سلاح الجو الأوكراني اعلن إسقاط 25 من أصل 33 مسيّرة أطلقتها روسيا خلال الليل

أكّدت السلطات الاوكرانية أنها أسقطت ليل الخميس الجمعة 25 من أصل 33 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا التي تشنّ هجمات ليلية يومية على أوكرانيا. واعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان إن الدفاعات المضادة للطائرات دمرت "25 مسيّرة من طراز شاهد 131/136، في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ودنيبرو وتشيركاسي وجيتومير".

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