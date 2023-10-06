أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد ضحايا "الاعتداء الإرهابي على الكليّة الحربيّة في حمص إلى 89، منهم 31 من النّساء و5 أطفال، فيما بلغ عدد الإصابات 277".
وكان قد أعلن وزير الصّحة السّوريّة حسن الغباش أمس، أنّ عدد ضحايا الاعتداء الّذي استهدف حفل تخريج طلّاب الكليّة الحربيّة في حمص بلغ 81. وذكر أنّ "فور وقوع الاعتداء الإرهابي الجبان، استنفرت جميع المشافي المدنيّة سواء التّابعة لوزارة الصّحة أو لوزارة التّعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري"، مشيراً إلى أنّ "وضع الجرحى متفاوت الخطورة، كما أنّ الكوادر الطبيّة جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبيّة والجراحيّة المطلوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء على الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلا و277 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.