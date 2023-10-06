الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء على الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلا و277 مصابا

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​، ارتفاع عدد ضحايا "الاعتداء الإرهابي على الكليّة الحربيّة في ​حمص​ إلى 89، منهم 31 من النّساء و5 أطفال، فيما بلغ عدد الإصابات 277".

وكان قد أعلن وزير الصّحة السّوريّة حسن الغباش أمس، أنّ عدد ضحايا الاعتداء الّذي استهدف حفل تخريج طلّاب الكليّة الحربيّة في حمص بلغ 81. وذكر أنّ "فور وقوع الاعتداء الإرهابي الجبان، استنفرت جميع المشافي المدنيّة سواء التّابعة لوزارة الصّحة أو لوزارة التّعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري"، مشيراً إلى أنّ "وضع الجرحى متفاوت الخطورة، كما أنّ الكوادر الطبيّة جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبيّة والجراحيّة المطلوبة".