نديم الجميّل: بشير الجميّل أراد توحيد كل القوى التي شاركت بالدفاع عن لبنان في مقاومة لبنانية موحدة

التقى النائب الشيخ نديم الجميّل خلال جولته الأميركية مع مسؤولي القوات اللبنانية في هيوستن، وكانت بينهم جلسة حوار ومصارحة حول كل المواضيع التي تهم إعادة الوحدة والثقة بين حزب الكتائب والقوات اللبنانية.

ورأى الجميّل انه "يجب أن نكون كما أراد رئيس الجمهورية الاسبق بشير الجميّل، فهو أراد توحيد كل القوى التي شاركت في الدفاع عن لبنان في مقاومة لبنانية موحدة لمواجهة كل الأخطار، لأنه كان يؤمن أن بالوحدة قوة. وهذه الوحدة أنذاك حققت الكثير للبنان ولكل مَن ناضل في وجه كل محتل لأرضنا. واليوم علينا، أن نعيد الثقة التي يمكن أن تكون قد تزعزعت، يوم انفصلت الكتائب عن القوات في الخيار المرّ الذي أدّى إلى ما وصل إليه لبنان اليوم".

واشار الى انني "أتمنّى وهذا ما يحصل اليوم، أننا متفقون على مواجهة أي مرشح لرئاسة الجمهورية يكون من محور الممانعة، بغض النظر عن الشخص وصداقتنا معه وقربنا إليه، لأننا نريد اليوم رئيسًا يعيد ما هدّمه خيار محور الممانعة في رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أن "العلاقة بين الكتائب والقوات ستعود متينة، لأن هدف الحزبين واحد. وحدة لبنان وال 10452 كلم مربع والسيادة والحريّة والديمقراطية. هذه عناوين لا بل قيم نعمل وسنبقى نعمل معًا لأجلها".