الصادق: استقلالية القضاء هي المدخل الأول لأي إصلاح في ‫لبنان

اشار النائب وضاح الصادق، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لم يكن ينقص القضاء اللبناني سوى مزيدًا من جهل ‫وزير العدل‬ لمضاعفة ترهّله، إذ تقدم بشكوى ضد ‫نادي القضاة‬ الذي يضم 112 قاضيًا أمام التفتيش القضائي بذريعة مخالفتهم لموجب التحفّظ".

ورأى الصادق ان "المضحك أن الوزير قاضٍ والمبكي أنّه لا يفهم معنى موجب التحفّظ، الذي وضع لتأمين حياديّة القاضي وليس لقمع حريته"، متسائلا :"ماذا نتوقع من وزير يرد على 20 نائبًا يراجعونه حول تحقيق تفجير ‫بيروت‬ بـ "رح تقوموا المأتاية؟"، ثم يكذب بوقاحة نافيًا تهجم مرافقيه على بعض النوّاب قبل أن يفضحه التسجيل، ويساهم بعرقلة التحقيق بدلًا من أن يتّخذ الموقف الشجاع بتحريكه وحمايته إحقاقًا للعدالة؟".

واضاف: "إستقلالية القضاء هي المدخل الأوّل لأيّ إصلاح في ‫لبنان‬".