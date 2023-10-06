طقس نهاية الاسبوع خريفي يتحول الى متقلب مع احتمال أمطار متفرقة ليل الاحد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات .

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات .

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ضباب على المرتفعات .