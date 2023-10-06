جعجع التقى الهبر وتسلم منه كتابه بعنوان "إنتخابات 2022 أرقام ونتائج انتخابية"

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الرئيس التنفيذي لشركة "ستاستيكس ليبانون" ربيع الهبر الذي قدّم لجعجع كتابه بعنوان" إنتخابات 2022 ،أرقام ونتائج انتخابية". وخلال اللقاء استوضح الهبر من جعجع مستجدات الواقع السياسي اللبناني.

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