أحزاب وشخصيات دانت الهجوم على الكلية الحربية في حمص وعزت بالضحايا

أعرب "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" عن إدانته "المجزرة ​الإرهاب​يّة نتيجة استهداف حفل تخريج طلّاب ضبّاط الكليّة الحربيّة في ​حمص​، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشّهداء بين مدني وعسكري، وعشرات الجرحى".

وأشار في بيان، إلى أنّ "هذه المجزرة الإرهابيّة تُضاف إلى سلسلة مجازر وحشيّة ارتكبتها المجموعات الإرهابيّة والدّول الرّاعية للإرهاب، وكلّها جرائم موصوفة ضدّ الإنسانية، يُشكّل صمت المؤسّسات الدّوليّة حيالها تغطيةً عليها، واعترافًا بالخضوع للمشيئة الأميركيّة- الصّهيونيّة؛ الأمر الّذي يجعل من هذه المؤسّسات الدّوليّة شريكًا في الإرهاب".

وأكّد الحزب أنّ "كلّ الأعمال الإجراميّة الّتي دأبت عليها مجموعات الإرهاب ورعاتها، لن تنال من إرادة السّوريّين وصمودهم، ولن تثني الدّولة السّوريّة عن مواصلة المعركة صمودًا بوجه الحصار الجائر، وتقدُّمًا لدحر الاحتلال واجتثاث كلّ إرهابي عن الأرض السّوريّة، أيًّا كان مصدر تمويله ودعمه".

ولفت إلى "أنّنا إذ يفخر بالدّماء الزّكيّة للشّهداء الأبطال، نؤكّد أنّنا سنبقى بكلّ قوانا كتفًا إلى كتف مع جيش تشرين، نخوض سويًّا حرب التّحرير ضد الاحتلالات جميعها بما فيها العدو الإرهابي"، متقدّمًا بـ"أحرّ التّعازي إلى ​سوريا​ رئيسًا وقيادةً وجيشًا وشعبًا وإلى عائلات الشّهداء، ونتمنّى الشفاء العاجل للجرحى".

من جهته، عزّى المكتب السياسي لحركة امل الرئيس السوري بشار الاسد والقيادة السورية والجيش السوري واهالي الشهداء والشعب السوري بـ"الشهداء الابطال الذين ارتقوا نتيجة الاعتداء الارهابي الاجرامي على حفل تخريج دورة ضباط في الكلية الحربية في حمص".

واكد المكتب السياسي ان "هذا الاعتداء الغاشم المدان والمستنكر بأشد العبارات انما يعبر عن حقد الارهابيين، ومن وراءهم تجاه سوريا ومواقفها وصوابية قرارات قيادتها في مواجهة الحرب الارهابية التي يريدها بعض قوى الاستعمار مفتوحة، لتترافق مع الحصار الظالم الذي يفرض على سوريا".

واعتبر ان "هذا الاستهداف الجبان الذي يتزامن مع ذكرى انتصار تشرين المجيد سيزيد من عزيمة وإصرار سوريا قيادة وشعباً وجيشاً على القضاء على كافة البؤر الإرهابية المدعومة من قوى الشر العالمية، والتي تسعى لتقسيم وتفتيت سوريا، وهي المؤامرة التي فشلت نتيجة إرادة الجيش العربي السوري والأجهزة الأمنية والقيادة في سوريا والشعب السوري التي انتصرت وحطمت المشروع الذي استهدفها أعواماً واثبتت سوريا خلالها انها عصية على كل المؤامرات".