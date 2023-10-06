اليونيفيل افتتحت مشروعا في بلدة الطيبة لاصلاح وترميم العديد من شاحنات الإطفاء

افتتحت قوات اليونيفيل مشروعاً مهماً في بلدة الطيبة، تضمن إصلاح وترميم واسع النطاق للعديد من شاحنات الإطفاء التابعة لمركز الدفاع اللبناني، بهدف تعزيز سلامة المجتمع المحلي وقدرته على الصمود.

وبحس بيان لليونيفيل فأن مشروع الإصلاح، الذي بدأته كمشروع سريع الأثر، يؤكد التزامها الثابت بدعم رفاهية وازدهار السكان المحليين

وتعد معدات مكافحة الحرائق عنصرا حاسما في البنية التحتية لضمان سلامة أي مجتمع، وسيعزز هذا المشروع قدرة مركز الدفاع اللبناني على الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات في الطيبة والمناطق المحيطة بها.

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