القطاع الشرقي باليونيفيل قدم ألواح طاقة شمسية لبلدية بني حيان

قامت قيادة القطاع الشرقي في اليونيفيل، بالشراكة مع السلطات المحلية، بافتتاح مشروع الطاقة الشمسية الرائد الذي يعد بتوفير الطاقة المجانية لمبنى البلدية في بني حيان، وهو منشأة متعددة الأغراض تعمل أيضًا كمركز اجتماعي حيوي ومستوصف طبي. وهذا المسعى هو جزء من مهمة اليونيفيل المستمرة للمساعدة في التخفيف من أزمة الطاقة التي يواجهها الشعب اللبناني.
واكدت اليونيفيل انها تسعى دوما للحفاظ على التزامها بمهمتها في جنوب لبنان وتتطلع إلى المزيد من المبادرات التي تمكن السكان المحليين وتساعدهم في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً.
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