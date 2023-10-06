أشارت رئاسة الجمهورية السورية، إلى أنّ "الغدر والإجرام والإرهاب يضربون أبناء الوطن، فيُحوّلون لحظة الفرح والفخر ألمًا وحزنًا، لكنّهم لن يستطيعوا يومًا أن يحوّلوا قوّتنا إلى ضعف وثباتنا إلى تراجع وإيماننا إلى شك".
وأكّدت في بيان، أنّ "كلّ قطرة دم سقطت أمس في الكلية الحربية في حمص، وعلى الرّغم من الألم الكبير الّذي حملته معها، فإنّها ستزيدنا قوّةً وتماسكًا وإصرارًا على استكمال نصرنا. الرّحمة للشّهداء والدّعاء بالشّفاء للجرحى، والعزاء لعائلات شهداء الكليّة الحربيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة السورية: كل قطرة دم سقطت بالكلية الحربية في حمص ستزيدنا قوة وإصرارا على استكمال نصرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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