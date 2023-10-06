شكرا لقرائتكم خبر عن حرب السماء.. موسكو وكييف تتبادلان إسقاط المسيّرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، اللتين تخوضان حرباً دامية في شرق أوروبا إسقاط المسيّرات خلال هجمات استهدفت عدة قرى ومدن في البلدين الجاريين وشركاء الاتحاد السوفييتي سابقاً.

وأكدت موسكو أنها أسقطت ثماني مسيّرات أوكرانية في غرب روسيا الخميس، من دون الإشارة إلى أي أضرار أو إصابات محتملة؛ وذلك غداة ضربة روسية دامية استهدفت أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر تليغرام فجر الجمعة أنه عند نحو الساعة 23:30 الخميس، «دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة خمس طائرات أوكرانية بلا طيار فوق منطقة بيلغورود» المتاخمة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من الليل، قالت الوزارة إن طائرتين أخريين أسقطتا في المنطقة نفسها.

كذلك، أسقطت طائرة ثامنة في منطقة كورسك المتاخمة أيضاً لأوكرانيا، وفق الوزارة، ولم تعطِ الوزارة حصيلة للأضرار أو لضحايا محتملين.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف «وفقاً لمعطيات أولية، لا يوجد ضحايا».

ومنذ أن بدأت كييف هجومها المضاد في أوائل يونيو/ حزيران، تتهم روسيا القوات الأوكرانية كل يوم تقريباً بشن هجمات ضد أهداف مدنية باستخدام طائرات بلا طيار أو قذائف ألحقت أضراراً بالمباني على نحو عشوائي، بما في ذلك في موسكو.

ومن جانبها، أكّدت كييف أنها أسقطت الجمعة 25 من أصل 33 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا التي تشنّ هجمات ليلية يومية على أوكرانيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تليغرام إن الدفاعات المضادة للطائرات دمرت «25 مسيّرة من طراز شاهد 131/136، في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ودنيبرو وتشيركاسي وجيتومير».