شكرا لقرائتكم خبر عن هل كشف ترامب أسرار غواصات بلاده النووية؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

ذكرت قناة «إيه بي سي نيوز» وصحيفة نيويورك تايمز، الخميس، أن دونالد ترامب، شارك قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أمريكية مع رجل أعمال أسترالي.

ونقلت الوسيلتان الإعلاميتان عن مصادر لم تسمهما أن ذلك حصل في إبريل/نيسان 2021 في مقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا، وهو نادٍ ينتمي إليه أيضاً الأسترالي أنتوني برات.

ثم تشارك هذا الملياردير الذي يدير إحدى أكبر شركات تغليف الكرتون في العالم، هذه المعلومات مع ما لا يقل عن 45 شخصاً على الأقل، وفقاً لـ «إيه بي سي نيوز» بمن فيهم موظفون في شركته وصحفيون ومسؤولون أستراليون، بما في ذلك رؤساء وزراء سابقون.

وبحسب الوسيلتان الإعلاميتان، فقد تم الاستماع إلى برات في شأن هذا الموضوع من جانب محققين فيدراليين يعملون على ملف ما يُزعم أنه تعامل ترامب بإهمال مع عشرات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي قضية ستتم محاكمة الرئيس السابق فيها بتاريخ أيار/مايو 2024 في فلوريدا.

وذكرت المصادر نفسها أن تبادلات ترامب مع رجل الأعمال هذا يمكن أن تعرض الأسطول النووي الأمريكي للخطر.

ووفقاً للوسيلتين الإعلاميتين، فإن الرئيس الأمريكي السابق الذي كان يقول لمحاوره إن على أستراليا شراء غواصات أمريكية، قد كشف له بذلك عن عدد الرؤوس النووية التي تحملها هذه الغواصات في الأوقات العادية وإلى أي مسافة يمكنها الاقتراب من نظيرتها الروسية دون أن يتم رصدها.

وذكرت ايه بي سي نيوز، أن برات قال خلال جلسات الاستماع مع المحققين الفيدراليين إنه لا يعرف ما إذا كان ترامب جاداً أم أنه كان يتباهى، لكن المحققين طلبوا منه عدم تكرار هذه المعلومات، لأنها قد تكون حساسة جداً.