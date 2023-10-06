انت الان تتابع خبر الدولار يتجه لتسجيل مكاسب جديدة عالمياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستقر مؤشر الدولار في أحدث التعاملات عند 106.43 لكنه ظل على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني عشر على التوالي. وآخر مرة سجل فيها مثل هذه السلسلة من الارتفاعات كانت في عام 2014. ووصل في وقت سابق من الأسبوع إلى أعلى مستوى له في 11 شهرا تقريبا مسجلا 107.34.ويتجه الدولار أيضا صوب تحقيق رقم قياسي من المكاسب على مدى 12 أسبوعا على التوالي أمام اليورو الذي انخفض في أحدث التعاملات 0.07 بالمئة إلى 1.0541 دولار.

ويصدر تقرير الوظائف الأميركية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، الجمعة بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي عززت تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول ودفعت العملة الأميركية وعوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الصعود.

واستقرت أيضا عمليات بيع كبيرة للسندات الحكومية اليوم الجمعة مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاما 4.8836 بالمئة في أحدث التعاملات بعد ارتفاعها فوق خمسة بالمئة للمرة الأولى منذ 2007 في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتتحرك عوائد السندات عكس اتجاه الأسعار.

واستقرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.7151 بالمئة في أحدث التعاملات، كما استقرت عوائد السندات لأجل عامين عند 5.0244 بالمئة.

وتوقف الدولار الجمعة عن الارتفاع بمثابة استراحة للين الذي سجل 148.73 للدولار في أحدث التعاملات.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.02 بالمئة إلى 0.6369 دولار، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.04 بالمئة إلى 0.59605 دولار أميركي.

