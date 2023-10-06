انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بإعادة تقييم أداء الشركات الخدمية العاملة في بسماية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لهيئة الاستثمار ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإعادة تقييم أداء وجود الشركات الخدمية العاملة في مدينة بسماية السكنية، وإعداد آلية لتسديد الديون والمستحقات المالية لدى المواطنين".وجاء في نص التوجيه ، "إعداد آلية سريعة تلزم مالكي الوحدات السكنية بتسديد الديون والأقساط المترتبة بذمتهم".

وشدد على، "الوقوف على التعاقدات لشركة عراقنا للخدمات وباقي الشركات العاملة وتقييم أداء وجود الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق مع الفريق الحكومي الخدمي".

وأشار السوداني الى، "متابعة مبالغ جباية الشركات العاملة في مجمع مدينة بسماية، والعمل على إستقطاع النسبة المئوية المخصصة للهيئة الوطنية لتعظيم واردات الدولة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".