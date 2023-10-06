انت الان تتابع خبر الداخلية تصدر تنويهاً بشأن الدوام الرسمي لدوائر البطاقة الوطنية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقرر أن يكون يوم السبت دواماً رسمياً لدوائر البطاقة الوطنية في العاصمة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، لتسليم البطاقات الوطنية ولحين انتهاء البطاقات المنجزة كافة".



وأضافت، أن "الدوام يبدأ من الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة ظهراً"، مبينة أن "هذا القرار يأتي لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل مهمة تسليم البطاقات الوطنية المطبوعة إليهم".