شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع حلم ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يسعي بشكل جادي من أجل التعاقد مع النجم الجورجي كفاراتسخيليا، نجم نادي نابولي الإيطالي خلال الفترة القادمة.

وأكدت الصحيفة أن اليونايتد يضع كفاراتسخيليا كأحد أولويات الفريق في الإنتقالات الشتوية القادمة، مما يجعل مسئولي الشياطين الحمر يفكرون بشكل جادي في الصفقة.

اليونايتد يرصد ما يتخطي من 150 مليون يورو من أجل حسم الصفقة، الأمر الذي قد يدفع مسئولي نابولي للموافقة علي عرض اليونايتد في حالة تواجد عرض رسمي.

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الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد سعي بشكل كبير في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية، ولكن المقابل المادي في الصفقة كان عائقا كبيرا.

موقف نابولي من رحيل كفارا

هذا وقد يكون مسئولي نابولي منفتحين أمام رحيل اللاعب الشاب في الفترة القادمة، شرط أن يكون هذا الرحيل في نهاية الموسم وليس في يناير القادم.