شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يتسبب في أزمة كبيرة داخل صفوف اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت صحيفة ذا أثليتك البريطانية عن وجود أزمة كبيرة راهنة بين لاعبي اليونايتد ومدرب الفريق الهولندي تين هاج، حيث شددت الصحيفة أن اللاعبين لا يستمعون لتعليمات المدرب.

وأضافت الصحيفة أنه هناك حالة من إنعدام الثقة الكبيرة بين الطرفين في الفترة الحالية، الأمر الذي قد يجعل برحيل تين هاج في الأسابيع القليلة المقبلة.

هذا وقد أوضحت بعض المصادر الصحفية، أن إدارة اليونايتد ترفض رحيل هاج في الوقت الحالي، وتري أن بقاء المدرب سيكون الخيار الأمثل خلال المرحلة القادمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني اليونايتد من خلاله، من سوء النتائج التي تحاوط الفريق في المرحلة الأخيرة قي الموسم الحالي، مقارنة بنهاية الموسم الماضي.

موعد مباراة اليونايتد القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي اليونايتد نظيره بيرنتفورد غدا السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.