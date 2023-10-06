شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات مثيرة حول تعاقد ريال مدريد مع هالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الصحفي جاك غوغان المقرب من إدارة السيتي أن ريال مدريد مهتما بالفعل بالحصول علي خدمات النجم النرويجي إيرلينج هالاند في نهاية الموسم الجاري.

وأضاف غوغان أن اللاعب يدخل ضمن أولويات الريال في الفترة القادمة، وقد يحظي اللاعب علي دعم أقوي من مبابي في المرحلة المقبلة داخل إدارة البلانكو.

وأوضحت التقارير أن الريال سيدخل في مفاوضات رسمية مع السيتي من أجل اللاعب، مستندا في ذلك أن اللاعب كان أحد مشجعي الفريق المدريدي منذ الصغر.

ولكن تعلق هالاند بالسيتي كونه حلم والده القديم، قد يدفعه للإستمرار مع الفريق السماوي في المرحلة القادمة ورفض جميع محاولات مسئولي الميرنجي من أجل ضمه.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد نظيره أوساسونا غدا السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وربع مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.